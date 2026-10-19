Berlin (dpa/bb) – Die Berliner Kaufleute sind über das Sondierungsergebnis von Linken, Grünen und SPD in der Hauptstadt entsetzt. Dieses bestätige «die schlimmsten Befürchtungen», teilte Harald Christ, Präsident des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI), mit. «SPD und Grüne reichen der Linken die Hand für einen Kurs, der Berlin wirtschaftlich schweren Schaden zufügen kann.»

Die Berliner Wirtschaft sei «mehr als eine Einnahmequelle für den Landeshaushalt». Besonders kritisch sehe er die «angekündigten Steuer- und Gebührenerhöhungen von mindestens 400 Millionen Euro jährlich», sagte Christ. Auch die geplante Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne lehne der VBKI ab.



