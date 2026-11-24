Berlin (dpa) – Berlins Grünen-Fraktionschef Werner Graf hat den Ausschluss der umstrittenen Abgeordneten Vanessa Emde aus der Linksfraktion begrüßt. Es sei gut, dass die Linke so entschieden habe, sagte er. Das zeige sehr deutlich, dass für israelbezogenen Antisemitismus in dieser Regierung kein Platz sein werde.

Jetzt ginge es darum, einen guten Koalitionsvertrag auszuhandeln. Dabei sei der Kampf gegen Antisemitismus ein wichtiges Thema. «Das haben wir ja auch mit unserer Berliner Vereinbarung schon geklärt. Und das ist die Grundlage», sagte Graf. Linke, Grüne und die SPD verhandeln in Berlin seit rund drei Wochen über eine Koalition.



