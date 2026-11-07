Berlin (dpa/bb) – Berlinerinnen und Berliner können ihre Weihnachtseinkäufe in diesem Jahr auch an zwei Sonntagen im Advent erledigen. Am zweiten und vierten Advent (6. und 20. Dezember) dürfen die Geschäfte nach Angaben der Stadt sonntags öffnen.

Auf den zweiten Advent fällt in diesem Jahr auch der Nikolaustag. Der letzte verkaufsoffene Sonntag des Jahres am 20. Dezember findet anlässlich der Adventszeit und des Louis Lewandowski Festivals, einem internationalen Festival synagogaler Musik, statt.





Zahlreiche Einkaufszentren zwischen 13.00 und 18.00 Uhr geöffnet

Viele Einkaufszentren öffnen an den beiden Sonntagen zwischen 13.00 und 18.00 Uhr, manche sogar bis 20.00 Uhr.

Der Berliner Senat bestimmt jedes Jahr bis zu acht Termine, an denen Geschäfte sonntags öffnen dürfen. Grund für die Sonntagsöffnungen sind in Berlin stattfindende Events.