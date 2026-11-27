Berlin (dpa) – Nach dem Rauswurf der umstrittenen Abgeordneten Vanessa Emde aus der Berliner Linke-Fraktion sieht die CDU für Rot-Grün-Rot ein Dilemma bei den Koalitionsverhandlungen. «Ein Rauswurf ist keine Aufarbeitung», erklärte der kommissarische Generalsekretär der CDU Berlin, Lukas Krieger, in einem Newsletter. «Die ideologischen Konflikte bleiben.»

Die Frage nach dem Umgang mit Antisemitismus bleibe bestehen, meinte Krieger. «Sie ist nicht beantwortet, nur vertagt.» Das zeige ein Dilemma für Linke, Grüne und SPD: «Der Wille zur Macht ist größer als der Wille zur Klärung.» Der Generalsekretär sagte: «Berlin verdient Besseres. Eine Regierung mit Haltung.»





Kenia-Koalition wäre rechnerisch möglich

Emde war wegen ihrer Positionen zu Israel und zum Nahostkonflikt umstritten. Sie wurde am Dienstag aus der Linke-Fraktion im Abgeordnetenhaus ausgeschlossen. 33 von 44 Mitgliedern stimmten dafür, nötig waren 30 Stimmen. Linke, Grüne und SPD verhandeln derzeit über eine Koalition. Das Thema hatte die bisherigen Gespräche überschattet.

Auch Berlins SPD-Landeschef Steffen Krach ist der Ansicht, dass der Ausschluss von Emde das Antisemitismus-Problem nicht löst. Berlins CDU-Partei- und -Fraktionschef Stefan Evers hatte von einem Bauernopfer gesprochen.

Rechnerisch möglich wäre in Berlin auch eine sogenannte Kenia-Koalition aus CDU, Grünen und SPD – sie hätte eine knappe Mehrheit im Landesparlament von zwei Stimmen. Dagegen gibt es aber Vorbehalte innerhalb der Grünen und auch der CDU.