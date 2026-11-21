Berlin (dpa/bb) – Die Berlin Volleys bleiben in der Volleyball-Bundesliga weiter siegreich. Die Berliner gewannen vor 5.119 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen die bis dahin ebenso noch ungeschlagenen Barock Volleys MTV Ludwigsburg mit 3:0 (25:15, 25:20, 25:15). Damit bleibt der Titelverteidiger Tabellenführer. Beste Berliner Punktesammler waren Nolan Flexen mit 16 und Daniel Malescha mit zwölf.

Die Gastgeber übernahmen zwar von Beginn an die Führung, aber Ludwigsburg hielt mit einer stabilen Annahme gut dagegen. Zudem profitierten sie von einigen Berliner Fehlern beim Aufschlag. Mitte des Satzes kamen Volleys dann aber mit mehr Druck im Angriff ins Rollen und gewannen den ersten Satz deutlich.





Volleys drehen den zweiten Satz

Im zweiten Satz gerieten die Berliner aber dann erstmalig in Rückstand. Zu den Aufschlagfehlern gesellten sich nun auch Probleme bei der Annahme. Beim Stand von 9:12 nahm Trainer Andrea Anastasi eine Auszeit und die brachte sein Team wieder auf Kurs, so dass am Ende auch dieser Satz gewonnen wurde.

Damit war der Widerstand der Gäste gebrochen. Die Volleys zogen schon früh im dritten Satz davon und konnten sogar einige Stammkräfte schonen. Sie gewannen auch so den dritten Satz souverän.