Berlin (dpa/bb) – Die Volleyballer der BR Volleys haben das Viertelfinale im DVV-Pokal erreicht. Der deutsche Meister gewann bei den Grizzlys Giesen mit 3:1 (25:21, 23:25, 25:15, 25:21) und darf weiter vom Finale in Köln träumen. Die nächste Runde wird nach dem letzten Achtelfinalspiel am Sonntagabend ausgelost. Beste Berliner Punktesammler waren Alexandru Rata mit 17 und Florian Krage-Brewitz mit 16 Punkten.

Die Gastgeber hielten zunächst gut dagegen. Die Volleys leisteten sich einige technische Fehler und Giesen zeigte sich gut in der Annahme. Mit 8:10 gerieten die Berliner in Rückstand, aber als dann auch die Grizzlys einige Fehler machte, schlug der Meister eiskalt mit einem 5:0-Lauf zurück und brachte danach den ersten Satz locker ins Ziel.





Berliner schenken den zweiten Satz daher

Auch im zweiten Satz hatten die Gäste zunächst alles im Griff, setzten sich auf 16:11 ab. Doch anschließend ließen sie es zu locker angehen. Giesen kam so wieder zurück und drehte den Satz. In der Satzpause blieben die Berliner besonders lange in der Kabine. Offenbar hatte Trainer Andrea Anastasi seinem Team einiges zu sagen.

Das half. Denn im dritten Satz dominierten die Berliner wieder und gewannen ihn deutlich. So lief es zunächst auch im vierten Satz. Sie gingen schnell 10:6 in Führung, aber Giesen hielt nun dagegen und ging beim 18:17 sogar wieder in Führung. Doch die Berliner antworteten mit einem 3:0-Lauf und verwandelten danach den zweiten Matchball.