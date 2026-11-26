Berlin (dpa/bb) – Wirklich glücklich sah Volleys-Mittelblocker Florian Krage-Brewitz nach dem Halbfinaleinzug im DVV-Pokal nicht aus. Weniger wegen des glanzlosen 3:0-Viertelfinalerfolges am Mittwochabend in Ludwigsburg, sondern eher wegen der Halbfinalauslosung. Dort müssen die Berliner am 15. Dezember beim Titelverteidiger SVG Lüneburg antreten. «Schon wieder kein Heimspiel. Das ist für uns ein bisschen ärgerlich», sagte Krage-Brewitz.

Wohl das schwerste Los. Denn in den letzten zwei Jahren war Lüneburg sportlich der stärkste nationale Kontrahent. «Wir haben sie bisher noch nicht gespielt. Aber das wird ein spannendes Ding», so der der 29-jährige deutsche Nationalspieler. Das bleibt dennoch weiter Ziel Köln, wo erstmalig in der Lanxess-Arena das Finale ausgetragen wird. «Unser Anspruch ist, auf jeden Fall ins Finale zu kommen und das Ding auch gewinnen wollen», sagte er.





Trainer-Lob für Krage-Brewitz

Dass die Volleys gegen Ludwigsburg nach solider Vorstellung den Halbfinaleinzug feiern durften, war auch ein Verdienst von Krage-Brewitz. Beim Bundesligaduell gegen denselben Gegner vier Tage zuvor noch geschont, war er im Pokal mit zehn Punkten und drei Blocks ein wichtiger Faktor. «Unter der Woche haben wir viel gearbeitet. Und da bin ich einfach glücklich, dass es dann heute geklappt hat», sagte der Berliner.

Lob gab es deshalb von Trainer Andrea Anastasi. «Ich bin sehr glücklich mit ihm. Er ist in guter Form und auf einem wirklich guten Weg», sagte der Italiener. Mit dem Gesamtauftritt seines Teams war er allerdings etwas weniger zufrieden. «Beim Aufschlag haben wir nicht so gespielt, wie wir wollten. Da haben wir zu viele Fehler gemacht. Dennoch waren wir in der Lage, das Spiel zu kontrollieren. Und am Ende war es genug für solche eine Art von Spiel», sagte er.