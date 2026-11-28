Berlin (dpa/bb) – Die Berlin Volleys bleiben in der Volleyball-Bundesliga siegreich. Der Titelverteidiger gewann beim Aufsteiger TV Rottenburg glanzlos mit 3:1 (25:12, 23:25, 25:20, 15:15). Nach dem achten Sieg im achten Spiel bleiben die Volleys Tabellenführer. Beste Berliner Punktesammler waren Alexandru Rata mit 28 und Louis Kunstmann mit 16.

Volleys-Trainer Andrea Anastasi zeigte schon bei der Aufstellung, dass sie diese Partie ernst nahmen. Keine Stammkraft wurde geschont. Die Gäste übernahmen gleich die Führung. Und im Gegensatz zum Pokalspiel am Mittwoch in Ludwigsburg schlugen sie deutlich besser auf, leisteten sich kaum Fehler. Im Schnelldurchgang holten sie sich so den ersten Satz.





Berlin Volleys mit überraschendem Satzverlust

Im zweiten Satz war die Berliner Dominanz aber wie weggeblasen. Zum einen wurde Rottenburg deutlich stärker, zum anderen leisteten sich die Gäste auch mehr Fehler. Der Aufschlag kam nicht mehr so gut. Mit 16:20 gerieten sie so in Rückstand und konnten das dann auch nicht mehr drehen.

Im dritten Satz konnten die Volleys dann aber wieder ihre Fehler minimieren und holten ihn mit einer soliden Leistung. Damit war der Widerstand der Gastgeber gebrochen. Die Gäste dominierten im vierten Satz, wie schon im ersten. Gleich der erste von neun Matchbällen wurde verwandelt.