Berlin (dpa/bb) – Die BR Volleys haben das Spitzenspiel der Volleyball-Bundesliga gewonnen und damit die Tabellenführung erobert. Der deutsche Meister gewann am Sonntagabend vor 2.250 Zuschauern in ausverkaufter Halle bei den bis dahin ungeschlagenen SWD powervolleys Düren nach hartem Kampf mit 3:2 (16:25, 25:23, 19:25, 35:33, 15:13).

Unter der Woche hatte eine Krankheitswelle Teile des Teams und des Trainerstabs erwischt – zum Spiel konnten die Volleys aber mit voller Mannschaftsstärke antreten. Das Team von Trainer Andrea Anastasi fand allerdings zunächst kaum in sein Angriffsspiel. Mitte des ersten Satzes gingen die Berliner zwar mal kurz in Führung (9:8), danach stieg die Fehlerquote aber wieder und der erste Satz ging deutlich verloren.





Volleys müssen sieben Matchbälle abwehren

Der zweite Satz verlief dann wieder auf Augenhöhe. Am Ende war es vor allem der Berliner Block, der den Satzausgleich brachte. Für Düren war es der erste Satzverlust in dieser Saison. Im dritten Durchgang bekamen die Volleys wieder Probleme in der Annahme. Düren agierte zu der Zeit wesentlich stabiler und holte sich souverän das 2:1.

Es folgte ein umkämpfter Satz, in dem die Volleys einen Vier-Punkte-Rückstand aufholen konnten und sieben Matchbälle abwehrten, um selbst den vierten Satzball zum 2:2 zu nutzen. Im Anschluss hatten die Volleys das Momentum auf ihrer Seite. Im Tiebreak waren sie fast immer in Führung und verwandelten schließlich den dritten Matchball.