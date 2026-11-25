Ludwigsburg (dpa/bb) – Die Berlin Volleys haben das Halbfinale des DVV-Pokals erreicht. Der achtmalige Pokalsieger gewann sein Viertelfinale bei den Barock Volleys MTV Ludwigsburg mit 3:0 (25:23, 25:21, 25:22).

Im Halbfinale am 15./16. Dezember muss der deutsche Meister dann zum Titelverteidiger SVG Lüneburg. Das andere Halbfinale bestreiten die powervolleys Düren und die Netzhoppers Königs Wusterhausen, wie die Auslosung nach Spielende ergab. Beste Berliner Punktesammler waren Alexandru Rata mit 18 und Florian Krage-Brewitz mit zehn.





Im Gegensatz zum glatten 3:0-Bundesligaerfolg der Volleys am Samstagabend gestaltete sich der erste Satz komplett ausgeglichen. Die Berliner wirkten unkonzentriert, machten unnötige Netzfehler und zu viele schwache Aufschläge. So hielt Ludwigsburg mit guter Annahme dagegen. Und dennoch schlugen die Gäste Ende des Satzes eiskalt zu und holten sich diesen dann doch.

BR Volleys zum Satzende immer stark

Aber auch im zweiten Satz hatten die Berliner Probleme, lagen zeitweise mit drei Punkten zurück (7:10). Sie behielten dennoch einen kühlen Kopf, glichen wieder aus und konnten sich dann am Satzende erneut entscheidend absetzen (23:19). Und wieder wurde der erste Satzball eiskalt genutzt.

Im dritten Satz schien der Widerstand von Ludwigsburg gebrochen. Bei den Gastgebern häuften sich nun die Fehler und die Volleys agierten deutlich souveräner. Schon Mitte des Satzes konnten sie davonziehen (15:9), brauchten dann allerdings vier Matchbälle, um den Sack zuzumachen.