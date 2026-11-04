Berlin (dpa) – Die Berlin Volleys haben im Spitzenspiel der Volleyball Bundesliga ein Ausrufezeichen gesetzt. Der Rekordmeister besiegte den Dauerrivalen VfB Friedrichshafen in der heimischen Max-Schmeling-Halle mit 3:0 (25:22, 25:16, 25:16). Mit dem fünften Sieg im fünften Spiel bauten die Berliner ihre makellose Bilanz in dieser Spielzeit aus. Punktgleich mit Spitzenreiter Düren liegt der Titelverteidiger mit seinem neuen Trainer Andrea Anastasi auf Rang zwei.

Beide Teams konnten vor 5.438 Fans zunächst kaum Aufschlagdruck erzeugen. Das erste Break schafften die Berliner zum 6:5. Das Spiel war von beiden Seiten fahrig, es gab einige Missverständnisse. Aber als die Gäste sich einen kleinen Vorsprung verschafft hatten, antworteten die Berliner umgehend mit einer Punkteserie. Ein Ass von Tom Koops zum 21:19 ebnete den Weg zum Satzgewinn.





Zerba und Flexen drehen auf

Die schnellen Angriffe des VfB machten den Hausherren auch im zweiten Satz erst noch einige Probleme. Doch dann begann Mittelblocker Nicolas Zerba die Partie zu dominieren. Mit drei Blocks verschaffte der Argentinier seinem Team einen deutlichen Vorsprung. Dazu kamen starke Aufschläge von Nolan Flexen und Blocks von Koops zum 17:9. Der Satz war entschieden.

Im dritten Durchgang war es wieder der US-Amerikaner Flexen, der seinem Team einen Vorsprung verschaffte. Die Berliner waren nun deutlich überlegen und entschieden auch diesen Satz früh.

Das Duell Berlin gegen Friedrichshafen ist der Klassiker des deutschen Volleyballs. Zusammen haben die Clubs 29 Meistertitel gewonnen, seit 1997 gab es keinen anderen Titelträger.