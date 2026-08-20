Berlin (dpa/bb) – Kurz vor dem Schulbeginn ruft das Berlin Museum wieder dazu auf, Einschulungsfotos einzusenden. Die Bilder können online hochgeladen und anschließend in einer digitalen Galerie gezeigt werden. Der Ort der Einschulung spiele keine Rolle, hieß es vom Museum. Am kostenfreien Familien-Sonntag am 6. September können Besucher ihre Einschulungsfotos auch in Papier-Form ins Ephraim-Palais mitbringen. Ziel ist es, persönliche Geschichten zu bewahren und Teil der gemeinsamen Erinnerungskultur zu machen.

Sammlung umfasst bereits Bilder aus mehr als 120 Jahren

In der Sammlung des Museums befinden sich bereits zahlreiche Einschulungsfotos aus mehr als 120 Jahren. Die Aufnahmen zeigen Kinder an ihrem ersten Schultag und dokumentieren zugleich den Wandel von Schule und Alltag.





Am Familien-Sonntag im Ephraim-Palais können Besucher unter dem «Schule im Wandel der Zeit» in einem historischen Klassenzimmer mehr über den Schulalltag früherer Generationen erfahren.

Das Berlin Museum ist der Markenname der Stiftung Stadtmuseum Berlin. Das Berlin Museum gehört eigenen Angaben zufolge zu den größten stadtgeschichtlichen Museen Europas. Seine Sammlung umfasst rund 4,5 Millionen Objekte und Dokumente.

Standorte sind das Ephraim-Palais, das Knoblauchhaus und die Nikolaikirche im Nikolaiviertel. Außerdem das Museumsdorf Düppel in Steglitz-Zehlendorf, Berlin Global im Humboldt Forum sowie das Atelier Jeanne Mammen am Kurfürstendamm.