Berlin (dpa/bb) – Steffen Krach und Derya Caglar sind die neuen Vorsitzenden der Berliner SPD-Fraktion. Die 22 Abgeordneten wählten den SPD-Landesvorsitzenden und die bisherige stellvertretende Fraktionschefin am Nachmittag im Landesparlament. Das erfuhr die dpa aus Fraktionskreisen.

Bisher hatte es bei der Berliner SPD im Abgeordnetenhaus anders als bei Linken und Grünen keine Doppelspitze gegeben. Der bisherige langjährige SPD-Fraktionschef Raed Saleh hatte am Dienstag vergangener Woche überraschend bekanntgegeben, nicht wieder für das Amt zu kandidieren. Zwei Tage später waren Krach (47) und Caglar (43) als Vorsitzenden-Doppelspitze nominiert worden.





Krach war SPD-Spitzenkandidat bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus und ist neu ins Landesparlament gekommen. Caglar ist bereits seit 2016 SPD-Abgeordnete.

Krach kündigte am Montag an, keinen Posten in einem möglichen rot-grün-roten Senat anzustreben. Er werde die Arbeit der neuen Landesregierung aber aus dem Abgeordnetenhaus sehr eng begleiten. Sein Ziel sei, die SPD in den kommenden Jahren wieder zu einer starken Berlin-Partei aufzubauen. Dieser Aufgabe werde er am besten gerecht in einer Rolle, die Partei und Fraktion verbinde, sagte er.

In Berlin könnten Sondierungen bald beginnen

Die Wahl der neuen Fraktionsspitze gilt als wichtiger Schritt bei der Neuaufstellung der Berliner Sozialdemokraten vor möglichen Sondierungsgesprächen mit Linken und Grünen.

Die SPD will Krach und Caglar sowie die Co-Landesvorsitzende Bettina König zu möglichen Sondierungen schicken – und bei Bedarf zusätzlich Fachpolitiker zu den jeweiligen Themenbereichen, die sich besonders damit auskennen.

Bei der Wahl am 20. September rutschte die SPD von 18,4 auf nur noch 12,1 Prozent ab und ist damit die kleinste Fraktion im Landesparlament. Die Linke wurde mit 25,7 Prozent die mit Abstand stärkste Kraft. Dahinter folgten CDU (18,8 Prozent), AfD (16,3 Prozent) und Grüne (14,3 Prozent). Für die bisherige Regierungskoalition aus CDU und SPD gibt es keine Mehrheit mehr.

Rechnerisch denkbar sind nur Dreierbündnisse aus Linke, Grünen und SPD oder CDU, Grünen und SPD. Noch haben die Sondierungen nicht begonnen. Für Donnerstag ist ein «Vorgespräch» zwischen Linken, Grünen und SPD angekündigt.