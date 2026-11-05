Berlin (dpa) – Die deutschen Handballer starten bei der Weltmeisterschaft 2029 ihre Jagd nach einer Medaille in Berlin. Die Hauptstadt ist neben Hamburg und Köln einer von drei deutschen Spielorten des Turniers, das der Deutsche Handballbund gemeinsam mit Frankreich ausrichtet. Das gab der DHB im Rahmen des EM-Qualifikationsspiels gegen Belgien bekannt.

Erreicht die DHB-Auswahl die Hauptrunde, spielen Juri Knorr und Co. in Köln. Dort findet auch ein Viertelfinale statt. Die Arena bietet Platz für rund 20.000 Fans. In Frankreich wird in Lyon, Straßburg und Paris gespielt. Die Finalrunde findet in der französischen Hauptstadt statt.





Für Deutschland wird es bereits die zweite Männer-WM innerhalb von zwei Jahren sein. Im Januar 2027 richtet der DHB das Turnier allein aus. Gespielt wird dann in Kiel, Magdeburg, Hannover, Stuttgart, München und Köln.