Berlin (dpa/bb) – Berlin bekommt wieder zwei Silvesterpartys. Neben der Sause am Brandenburger Tor mit kostenlosem Eintritt, Feuerwerk und DJs plant eine Initiative eine Veranstaltung am Großen Stern. Zuvor hatte der «Tagesspiegel» berichtet. Angemeldet ist laut Polizei eine Kundgebung mit dem Titel «Anlehnend an den Weltfriedenstag der Vereinten Nationen» mit 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

«Es wird wieder mehrere Bühnen von Kollektiven der elektronischen Musik geben, aber auch eine Pop-Bühne und eine einzigartige Modenschau», teilte der Veranstalter «We are Berlin» mit. Angemeldet ist die Versammlung von Silvester 10 Uhr bis Neujahr 5 Uhr, wie es von der Polizei hieß.





Im vergangenen Jahr hatte die Initiative mit Senat und Polizei um den Ort ihrer Demonstration gestritten. Sie wollten eigentlich an das Brandenburger Tor. Dort setzte sich aber der Senat mit der öffentlichen Party samt Feuerwerk durch.