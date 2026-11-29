Berlin (dpa/bb) – Bis 2040 sollen in Berlin Hunderttausende Bäume gepflanzt werden. Doch wo und wann das passieren soll, ist auch ein Jahr nach Inkrafttreten des Berliner Klimaanpassungsgesetzes unklar. «Konkrete, jahresscharfe Pflanzzahlen für die Jahre 2027 bis 2029 stehen derzeit noch nicht fest», erklärte Michael Herden, Sprecher der Senatsverwaltung für Umwelt, der Deutschen Presse-Agentur.

Initiative sieht Entwicklung kritisch

Auch eine Übersicht geplanter Standorte oder eine Verteilung auf die Bezirke liege bisher nicht vor. Die Standortplanung erfolge unter Einbindung der Bezirke und der zuständigen Fachverwaltungen. Der Initiator und Vorstand der «BaumEntscheid»-Initiative Heinrich Strößenreuther, sieht die Entwicklung kritisch. «In den ersten zwölf Monaten können wir nicht erkennen, dass hier der Idee des gesetzlichen Auftrages nachgekommen wird – auf der Straße ist leider so gut wie nichts sichtbar», sagte er. Das Klimaanpassungsgesetz geht auf ein erfolgreiches Volksbegehren der Initiative zurück.





Die Senatsverwaltung verweist darauf, dass die Umsetzung derzeit vorbereitet werde. Gemeinsam mit Bezirken und weiteren Akteuren würden Maßnahmen konkretisiert. Bis Ende 2027 sollen nach dem Gesetz 440.000 Straßenbäume in Berlin stehen. Dieses Ziel gilt nach Angaben der Verwaltung als erreichbar. Ende 2025 gab es bereits 439.348 Straßenbäume.

Verwaltung geht von 750.000 Bäumen aus

Der Bestand soll durch Hunderttausende Neupflanzungen sowie konsequente Pflege und Bewässerung bis 2040 deutlich anwachsen. Die Initiative Baumentscheid hat einen Bedarf von rund einer Million Straßenbäumen berechnet. Das Berliner Klimaanpassungsgesetz gebe kein Ziel von einer Million Stadtbäumen vor, betont hingegen Verwaltungssprecher Herden. «Diese Zahl wird in der öffentlichen Debatte wiederholt, trifft jedoch nicht zu. Maßgeblich ist vielmehr die Zielvorgabe, den Straßenbaumbestand so zu entwickeln, dass künftig im Regelfall alle 15 Meter ein Straßenbaum steht», erklärt er.

Mittels einer Geoinformationssystem-Analyse sei eine grobe Abschätzung von potenziellen Baumstandorten ermittelt worden. Außerdem wurde demnach berücksichtigt, dass sich der tatsächliche Bestand durch Bäume, die absterben oder entfernt werden müssen, verändert. Für jeden dieser Bäume sind laut Gesetz drei Neupflanzungen nötig. «Auf diese Weise wurde die Zahl von geschätzten 750.000 Straßenbäumen ermittelt», so Herden.

Kosten und Verteilung noch unklar

Die Initiative Baumentscheid bemängelt fehlende Ressourcen für die Umsetzung des Gesetzes. «Wie soll ohne entsprechende Mittel die Umgestaltung Berlins mit 240.000 neuen Straßenbäumen sowie 4.100 Miniparks in den 170 Hitzevierteln geplant und fristgerecht ab 2028 umgesetzt werden?», fragt Strößenreuther.

Die Senatsverwaltung kann derzeit weder sagen, wie viel die Umsetzung kosten wird, noch aus welchem Budget sie finanziert werden soll: «Die finanziellen Bedarfe für die noch umzusetzenden Maßnahmen werden derzeit im Zuge der Umsetzungsplanung konkretisiert. Eine abschließende Zuordnung der Mittel zu Haushaltstiteln liegt noch nicht vor», erklärt Sprecher Herden.

Gremien gegründet

Laut Verwaltung wurden bislang unter anderem eine Klimarisikoanalyse veröffentlicht, ein wissenschaftlicher Beirat eingerichtet und ein Steuerungskreis zur Umsetzung des Gesetzes gebildet. Zudem beschloss der Senat die Ausweisung von 170 Hitzevierteln, in denen zusätzliche Straßenbäume, neue Grünflächen und Maßnahmen zur Regenwasserbewirtschaftung prioritär umgesetzt werden sollen.