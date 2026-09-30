Berlin (dpa/bb) – Nutzer und Nutzerinnen der Ehrenamtskarte in Berlin, brauchen in Zukunft nur noch ein Smartphone. Das Bonussystem für Ehrenamtliche gibt es fortan als App, wie die Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt mitteilte. Den Angaben zufolge können Ehrenamtliche ihre Ehrenamtskarte nun per App eigenständig beantragen und verlängern, das ehrenamtliche Engagement digital bestätigen und die Karte anschließend direkt in der App speichern.

Zudem ermögliche die App einen schnellen und übersichtlichen Zugang zu den Vergünstigungen und Angeboten der mehr als 500 Partner des Bonussystems, so die Senatsverwaltung. Dort könne die Karte schließlich digital vorgezeigt werden. Menschen, die kein Smartphone besitzen, sollen in Zukunft weiterhin eine physische Karte nutzen können, hieß es.





Der Staatssekretär für Gesellschaftlichen Zusammenhalt, Alexander Straßmeir (CDU), sagte dazu: «Freiwilliges Engagement ist unverzichtbar für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserer Stadt und in der gesamten Region. Mit der Einführung der Ehrenamtskarten-App leisten wir einen Beitrag zur Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes. Die neue App ist ein konkreter Schritt, um den vielen Menschen, die sich Tag für Tag in besonderem Maße für die Gemeinschaft einsetzen, die Wertschätzung und Anerkennung entgegenzubringen, die sie verdienen.»

Seit 2011 gibt es in Berlin das Bonussystem der Ehrenamtskarte. Laut der Senatsverwaltung würdigt es das Engagement von Menschen, die sich beständig und in besonders hohem Umfang für das Gemeinwohl einsetzten. Menschen, die mindestens 200 Stunden im Jahr ehrenamtlich arbeiten, können mit der Karte Vergünstigungen und Bonusangebote in Berlin und Brandenburg nutzen.