Berlin (dpa/bb) – Berlin ehrt eine besondere Ehrenbürgerin zu ihrem Geburtstag: Schüler haben auf dem Jüdischen Friedhof in Weißensee an die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer erinnert – mit einem Gedenkstein auf dem Grab. Abends ist ein Empfang in der nach ihr benannten Stiftung geplant, zu dem sich auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner angekündigt hat.

«Seid Menschen»

Friedländer starb am 9. Mai 2025 im Alter von 103 Jahren. Sie stammte aus einer jüdischen Familie in Berlin. Von den Nationalsozialisten wurde sie ins Konzentrationslager Theresienstadt verschleppt. Nach der Befreiung 1945 emigrierte sie in die USA.





Erst mit 88 Jahren zog Friedländer zurück nach Berlin. Sie besuchte regelmäßig Schulen und andere Einrichtungen in ganz Deutschland, um als Zeitzeugin über ihr Leben zu berichten. Ihr eindringlichster Appell gegen Ende ihres Lebens war: «Seid Menschen.»