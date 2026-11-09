Berlin (dpa/bb) – Die Jüdische Gemeinde zu Berlin hat mit Vertretern aus Politik und Gesellschaft an die Opfer der Pogromnacht vor 88 Jahren erinnert. Zum Gedenken kamen unter anderem Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD), Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) in das Jüdische Gemeindehaus in der Fasanenstraße nach Charlottenburg.

Wegner bezeichnete den 9. November als Schicksalstag für Deutschland. Aus der Geschichte ergebe sich immer wieder neu ein Auftrag für eine offene, freie und menschliche Gesellschaft, erklärt er anlässlich des Gedenkens.





In der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 brannten in ganz Deutschland Synagogen. Es wurden Geschäfte geplündert und zerstört. Jüdinnen und Juden wurden misshandelt, willkürlich verhaftet und ermordet.

Am Vormittag begann vor dem Jüdischen Gemeindehaus unter dem Motto «Jeder Mensch hat einen Namen» eine Lesung mit Namen von 55.696 Berliner Juden, die unter den Nationalsozialisten ermordet wurden. Alle Berliner waren aufgerufen, sich zu beteiligen. Die Gedenkaktion sollte bis etwa 21.00 Uhr dauern.