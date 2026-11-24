Berlin (dpa/bb) – Etwa alle drei Stunden ist im Vorjahr ein Auto verschwunden: Berlin ist weiterhin die Hochburg der Autodiebstähle. 3.082 kaskoversicherte Autos wurden 2025 gestohlen, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mitteilte. Das seien zwar rund 20 Prozent weniger als im Vorjahr, dennoch bleibe Berlin weiter führend. «Hier wird statistisch etwa eins von 333 Autos gestohlen. Das ist etwa zehnmal so viel wie im Bundesdurchschnitt», sagte Jörg Asmussen, GDV-Hauptgeschäftsführer.

Die zweithöchste Diebstahlrate hat demnach Hamburg – die ist aber dreimal geringer als in Berlin. Jeder Autodiebstahl in Berlin kostete die Kfz-Versicherer im Durchschnitt fast 20.300 Euro. Insgesamt entstanden Schäden von rund 62,5 Millionen Euro. Bundesweit wurden im vergangenen Jahr deutlich weniger Pkw gestohlen als im Jahr zuvor. Diebe stahlen im Jahr 2025 bundesweit 12.211 kaskoversicherte Autos – das waren fast 2.000 Diebstähle beziehungsweise fast 14 Prozent weniger als 2024. In fast allen Bundesländern mit Ausnahme von Rheinland-Pfalz und dem Saarland ging die Zahl der Autodiebstähle demnach zurück.



