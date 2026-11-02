Berlin (dpa/bb) – Berlin ist von Fällen mit Nadeln oder anderen Metallgegenstände in gesammelten Halloween-Süßigkeiten bislang verschont geblieben. Anders als in mehreren anderen Bundesländern seien bis Montagnachmittag keine Anzeigen bekanntgeworden, sagte ein Polizeisprecher. «Bislang war das glücklicherweise hier kein Thema.» Das könne sich aber auch noch ändern, wenn Süßigkeiten erst später gegessen oder untersucht würden.

Nach Halloween wurden in einigen Orten in Deutschland kleine Gegenstände in Süßigkeiten gefunden. Die Polizei warnte vor dem Verzehr verdächtiger Süßwaren und ruft Eltern zur Kontrolle der Halloween-Ausbeute auf.





Im niedersächsischen Bremervörde verletzte sich eine Neunjährige an einer fünf Zentimeter langen Stecknadel in einem Schokoriegel. Im bayerischen Landshut steckten Schrauben in Kaubonbons und Schokoriegeln. Eine Neunjährige aus Hannover fand in einem einzeln verpackten Schokoriegel und in zwei Kaubonbons jeweils eine Nähnadel. In Essen bemerkte ein Vater eine spitze Nadel. Auch in Thüringen laufen Ermittlungen zu mehreren Funden.

Auch in früheren Jahren gab es ähnliche Funde. Die aktuelle Häufung von Fällen im Bundesgebiet ist aber auffällig.