Berlin (dpa/bb) – Berlin wird Teil einer europäischen Initiative für autonome Mobilität. Die Initiative geht auf einen Aktionsplan der Europäischen Kommission für die Automobilwirtschaft zurück, wie die Senatsverwaltung für Verkehr mitteilte.

Ziel sei es, die Entwicklung und den Einsatz autonomer Fahrzeuge in Europa besser aufeinander abzustimmen und den Übergang von der Erprobung in den regulären Verkehr zu unterstützen.





Ein zentraler Bestandteil sei die stärkere Abstimmung von Genehmigungs- und Zulassungsverfahren. Eine abgestimmte Vorgehensweise solle verlässlichere Rahmenbedingungen schaffen. Zudem arbeiteten die Beteiligten an der praktischen Umsetzung autonomer Verkehrsangebote im Personen- und Güterverkehr.

Bewährte Lösungen sollen schneller übertragen werden

«Autonome Fahrzeuge halten an keiner Landesgrenze, ihre Zulassung bislang schon», sagte Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) laut Mitteilung. «Im europäischen Testbed entstehen jetzt gemeinsame Regeln, und Berlin will sie mitschreiben.»

Der europäische Austausch soll helfen, bewährte Lösungen schneller zu übertragen und dauerhaft tragfähige Angebote vorzubereiten. Zugleich entstünden für Berliner Unternehmen und Forschungseinrichtungen neue Möglichkeiten zur Zusammenarbeit. An der Initiative beteiligen sich neben Deutschland zahlreiche weitere europäische Länder.

Erst vergangene Woche kündigte der US-Elektroautobauer Tesla an, in seinem Werk in Grünheide bei Berlin in wenigen Jahren sogenannte Cybercabs produzieren zu wollen. Rund drei Milliarden Euro sollen dafür in den Bau eines neuen Produktionsgebäudes gesteckt werden. Wann diese fahrerlosen Robotaxis auch auf deutschen Straßen unterwegs sein könnten, ist unklar.