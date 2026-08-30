Berlin (dpa) – Union Berlins Trainer Mauro Lustrinelli kann sich offenbar auf die Wiedervereinigung mit seinem Thuner Meisterspieler Kastriot Imeri freuen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht der Mittelfeldakteur von den Young Boys Bern unmittelbar vor einem Wechsel zum Fußball-Bundesligisten. In der Vorsaison war Imeri an Aufsteiger FC Thun ausgeliehen, der damals unter Lustrinellis Leitung sensationell Meister wurde.

Neben Schweizer Medien berichtet auch Sky, dass Imeri ein absoluter Wunschkandidat von Lustrinelli sei. Die Verhandlungen zwischen beiden Vereinen sind demnach weit fortgeschritten. Das Transferfenster schließt am Dienstag, 20 Uhr.



