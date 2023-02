Dem Lieblingsrapper zuhören und gleichzeitig etwas Gutes tun? Das ist am Donnerstag, den 16. Februar 2023 um 17.30 Uhr in der Columbiahalle in Berlin möglich.

Dort werden die bekanntesten Rapper der Deutschrap-Szene auftreten, um Spenden für die Opfer der Erdbeben-Katastrophe, die am 7. Februar die Türkei und Syrien erschütterte, zu sammeln.

Anzeige

Die kompletten Einnahmen des Konzertes werden gespendet, außerdem haben Besucher

vor Ort die Möglichkeit, nochmal zusätzlich für die Erdbebenopfer zu spenden.

Tickets für die Benefiz-Veranstaltung kosten 25 Euro und sind auf online-ticket.shop

erhältlich.

Berliner Rapper machen mit

Unter den zahlreichen Künstlern, die bereits zugesagt haben, sind auch viele Berliner

Rapper. Mit ihrer Performance den vielen Betroffenen in den Regionen helfen? Für die

bekannten Berliner Gesichter UFO361, Kool Savas, Samra und AK Ausserkontrolle eine

Selbstverständlichkeit.

Aus anderen Städten kommen auch Stars wie Veysel, KC Rebell, Summer Cem, Ezhel und

Ramo nach Berlin gereist, um ihren Beitrag zu leisten.

Wer sind die Berliner Rap-Größen?

UFO361

In Berlin Kreuzberg geboren und aufgewachsen, startete der Deutsche mit türkischen

Wurzeln als Old-School-Rapper 2010 seine Karriere. Inzwischen fließen jedoch immer mehr

Elemente des Trap und Cloud Raps in seinen Stil mit ein, was ihn über die Jahre immer

populärer machte. Zu seinen bekanntesten Singles gehören „Nice Girl 2.0“ und „Standard“.

Kool Savas

Der Künstler Kool Savas ist ein echtes Deutschrap-Urgestein. In Aachen geboren, ist er

jedoch schon seit den 90er-Jahren in der Berliner HipHop-Szene unterwegs und avancierte

Im Laufe der Jahre zu einem der bekanntesten und einflussreichsten Deutsch-Rapper. Im

Laufe seiner Karriere arbeitete er bereits mit Stars wie Sido und Xavier Naidoo zusammen.

Außerdem engagiert sich Kool Savas bereits seit Jahren sozial und setzt sich besonders für

Kinder und Jugendliche ein. In der Vergangenheit unterstütze er auch schon andere

Benefizkonzerte wie das „Rap4Good-Festival“.

Samra

Bereits 2016 erschien der Berliner Künstler erstmals auf dem Radar der Deutschrap-Szene,

als er mit Gastbeiträgen auf dem Album „Zurück zur Straße“ von Alpa Gun glänzte. Mit

seiner ersten eigenen Single „Rohdiamant“ kletterte der Rapper dann 2018 direkt an die

Spitze der deutschen Singlecharts und ist seitdem nicht mehr aus der deutschen Rap-Welt

wegzudenken. Er arbeitete außerdem mit den Berliner Größen Bushido und Capital Bra

zusammen. Sein wohl bekanntester Hit ist „Cataleya“, der es ebenfalls 2018 auf Platz 1 der

deutschen Charts schaffte und echtes Ohrwurm-Potenzial mitbringt.

AK Ausserkontrolle

Der Berliner Rapper aus Wedding hat selbst türkische und kurdische Wurzeln versteckt zwar

stets sein Gesicht vor der Öffentlichkeit, doch nicht seinen Willen, zu helfen. „Ich hoffe ihr

seid alle an dem Tag dabei“, appelliert der Musiker auf Instagram an seine Fans und betont,

dass es jetzt wichtig ist, den Opfern zu helfen. In seiner langjährigen Karriere hat AK bereits

über 830.000 Tonträger verkauft und erreichte mit seiner Single „In meinem Benz“ 2020 die

Spitze der deutschen Charts.

Text: js