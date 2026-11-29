Potsdam/Dresden (dpa/bb) – Die Brandenburger BSW-Vorsitzende Friederike Benda hat den Kurs der Partei verteidigt, in Sachsen-Anhalt mit der AfD zusammenzuarbeiten. «Wir werden überall Mehrheitsverhältnisse in der Sache nutzen, um BSW-Politik durchzusetzen», schrieb sie in einer Mitteilung. Der BSW-Parteitag habe bekräftigt, dass das BSW dafür mit allen politischen Kräften zusammenarbeite, die dazu willens seien. Das BSW setze sich für das Ende der Brandmauer ein, so Benda.

Der BSW-Parteitag in Dresden hatte mit großer Mehrheit die Zusammenarbeit mit der AfD in Sachsen-Anhalt gebilligt, den sogenannten «Magdeburger Weg». In einer schriftlichen Erklärung kündigten 30 Parteifunktionäre sofort ihren Austritt an.





Benda für Wagenknecht-Linie

Benda sagte, eine Politik der Kriegstüchtigkeit, der Hochrüstung, des Sozialabbaus und der Zensur lehne das BSW ebenso ab wie völkische Ideologien. Eine «überdeutliche Mehrheit» des Bundesparteitages unterstütze den Kurs der Parteigründerin Sahra Wagenknecht.

«Magdeburger Weg» gebilligt

Der vom Parteitag gebilligte «Magdeburger Weg» bedeutet: Das BSW will zwar keine Koalition mit der AfD in Sachsen-Anhalt und keine offizielle Tolerierung einer AfD-Minderheitsregierung. Möglich sind aber gemeinsame Anträge, gemeinsame Abstimmungen und auch schriftliche Vereinbarungen mit der Partei.

Der dortige AfD-Landesverband wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Am 8. Dezember will sich AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund zum Ministerpräsidenten des Landes wählen lassen.

In Brandenburg war die SPD/BSW-Koalition im Januar 2026 zerbrochen. Nach längerem Streit in der BSW-Landtagsfraktion waren fünf Abgeordnete aus Partei und Fraktion ausgetreten. Zwei davon traten in die SPD-Fraktion ein und ermöglichten eine rot-schwarze Mehrheit.