Berlin (dpa) – Irgendwann ertappt man sich vielleicht dabei, wie man das tut, was man früher an den eigenen Eltern nervig fand. Auch Ben Stiller (60) kennt dieses Gefühl eigenen Worten zufolge. In der neuen Komödie «Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich» spielt er den überfürsorglichen Vater Greg Focker, der in den Kontrollwahn seines Schwiegervaters (Robert De Niro) verfällt, als sein Sohn seiner Freundin einen Heiratsantrag machen will.

Er glaube nicht, dass Greg wisse, dass er das Verhalten seines Schwiegervaters übernehme, sagte Stiller der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Der Schauspieler hat selbst zwei Kinder. «Aber es passiert manchmal im Leben, dass man älter wird und sich in solchen Situationen wiederfindet, und dann denkt man: „Oh mein Gott, ich werde ein bisschen wie meine Eltern“».





Man könne nichts dagegen tun, weil man nun mal eben diese Gefühle als Eltern habe. Angesprochen auf die Frage, ob er nachvollziehen könne, überbehütend zu sein, sagte er: «Klar, ja, ich meine, als Elternteil ist man da unglaublich verletzlich, oder? Weil man seine Kinder liebt und die Welt und das Leben und ihre Entscheidungen nicht wirklich kontrollieren kann». Er selbst habe mit seinen Kindern bislang aber keine derartige Erfahrung wie im Film gemacht.

Robert De Niro und Ben Stiller bei Deutschlandpremiere in Berlin

Mit «Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich» (Regie: John Hamburg) erscheint die Fortsetzung der Komödien-Reihe rund um die Familie Focker mit Ben Stiller, Robert De Niro (83) und Popstar Ariana Grande (33). Stiller und De Niro kamen für die Deutschlandpremiere nach Berlin und stellten dort den neuen Film vor.

Im ersten Teil aus der Reihe «Meine Braut, ihr Vater und ich» aus dem Jahr 2000 lernt Greg Focker (Stiller) den extrem misstrauischen Vater seiner Verlobten, Jack (De Niro), kennen und tritt von einem Fettnäpfchen in das nächste. Danach folgten «Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich» (2004) sowie «Meine Frau, unsere Kinder und ich» (2010).

Der neue Teil startet am kommenden Donnerstag (26. November) in Deutschland. Im Film spielt Popstar Ariana Grande («Wicked») die Verlobte von Gregs Sohn Henry (Skyler Gisondo), die die Familie kennenlernt. Dabei wird sie von Greg besonders misstrauisch unter die Lupe genommen und neues Chaos entsteht.