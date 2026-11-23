Berlin (dpa/bb) – Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Köpenick ist eine 87-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei erfasste ein 63-Jähriger die Seniorin mit einem Kleintransporter beim Abbiegen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand übersah der Mann die Fußgängerin beim Linksabbiegen. Durch den Aufprall brach sich die Frau das Bein. Die Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Zwischenzeitlich wurde die Fahrbahn für den Verkehr gesperrt. Auch die Buslinie 164 und Tramlinie 68 waren davon betroffen.



