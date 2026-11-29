Petershagen (dpa/bb) – Ein 88-Jähriger aus Petershagen wurde Opfer falscher Polizeibeamter – doch in diesem Fall flog ein Verdächtiger beim Einkaufen in Berlin auf. Betrüger brachten den Senior zunächst unter dem Vorwand, Einbrecher seien gefasst worden, dazu, Geldkarten herauszugeben und Abbuchungen freizugeben. Das teilte die Polizei mit. Dadurch sei ein Schaden von über 2.000 Euro entstanden. Der Mann aus Petershagen östlich von Berlin ließ seine Debitkarte aber sperren.

Als ein Verdächtiger die Karte dann in der Hauptstadt beim Einkauf von Elektronikartikeln einsetzte, wurde die Polizei verständigt. Der Mann habe angegeben, die Karte von einer unbekannten Person erhalten zu haben.





Die Polizei weist darauf hin, dass echte Polizeibeamte niemals die Herausgabe von Bank- oder Geldkarten oder die Freigabe von Überweisungen verlangen.