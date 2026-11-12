Berlin (dpa/bb) – Eine 14-Jährige und eine 26-Jährige sind am Mittwoch in Berlin-Gesundbrunnen festgenommen worden. Die beiden Frauen sollen versucht haben, in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses einzubrechen, wie die Polizei mitteilte.

Ein 29-Jähriger rief den Angaben zufolge am Mittwochnachmittag die Polizei, weil er Geräusche an seiner Wohnungstür gehört und durch den Türspion zwei Personen im Flur gesehen habe.





Polizisten nahmen noch im Haus die zwei verdächtigen Frauen fest. An insgesamt zwei Wohnungen seien Einbruchsspuren gefunden worden, hinein seien die mutmaßlichen Täterinnen jedoch nicht gelangt. Beide Frauen seien in Berlin nicht polizeibekannt, teilte ein Sprecher mit.