Velten (dpa/bb) – Auf der Flucht vor einer Verkehrskontrolle hat ein Mann im Landkreis Oberhavel einen Unfall verursacht und dabei drei parkende Autos beschädigt. Vier Mitfahrer wurden leicht verletzt. Der 18-Jährige ignorierte am Donnerstag kurz vor Mitternacht die Anhaltesignale eines Einsatzwagens und floh schließlich mit erhöhtem Tempo durch ein Wohngebiet in Velten, wie die Polizei mitteilte.

Durch riskante Fahrmanöver versuchte er, den ihm folgenden Einsatzkräften zu entkommen. Doch nach relativ kurzer Zeit verunglückte er in einer Wohnstraße. Dabei wurden drei parkende Autos beschädigt. Der Mann floh daraufhin zu Fuß weiter, wurde aber von der Polizei gefasst. Ein Atemalkoholwert ergab einen Wert von 1,25 Promille. Die vier leicht verletzten Mitfahrer kamen ins Krankenhaus.



