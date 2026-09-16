Wendisch Rietz (dpa/bb) – Heiß, heißer, am heißesten: Am Scharmützelsee in Brandenburg steigt die Weltmeisterschaft der Sauna-Aufgüsse. Wer die größte Show macht, mit der besten Wedeltechnik überzeugt oder die opulentesten Düfte verbreitet, gewinnt beim Finale am Samstag. Bis dahin gibt es rund 80 Aufgüsse von Wettbewerbern aus 21 Ländern – angereist sind sie zum Beispiel extra aus den USA, Kanada oder Japan, den Niederlanden, Dänemark oder Italien.

Es gehe um einen Show-Aufguss – die «Crème de la Crème sozusagen», macht die Organisatorin der WM, Jennifer Schönbohm, klar. Die Sauna-Enthusiasten haben 12 bis 15 Minuten Zeit, um allein oder im Team von höchstens drei Personen alles zu geben. «Jeder erzählt eine ganze Geschichte mit Musik, mit Geräuschen, mit Düften, mit Schauspiel, mit Kostümen und mit Make-up.»





Show-Aufgüsse im Kostüm oder mit Live-Musik

Im schicken Anzug oder mit Perücken auf dem Kopf schwingen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Handtücher wie Pizza-Teig, tanzen und feuern ihr Publikum auf den Sauna-Bänken an. Live-Musik kommt zum Beispiel von einer Geigerin. Und auch die Schwitzenden gehen mit: Viele haben Sauna-Hüte auf dem Kopf – bunt geringelt etwa oder als Reh-Kopf.

Die zwölfköpfige Jury bewertet in sechs Kategorien. «Da spielt so etwas wie Professionalität eine Rolle – wenn mir also etwas herunterfällt, wie verhalte ich mich dann als Aufgussmeister oder Aufgussmeisterin?», sagt Schönbohm.

Sauna-Wedeltechniken «wie beim Eiskunstlauf»

«Bei der Wedeltechnik gibt es die klassischen Figuren. Aber auch – wie zum Beispiel beim Eiskunstlauf – ganz spezielle Figuren, bei denen man sich die Arme fast hinter dem Rücken und unter dem Bein verknüpft.» Die sechs Kategorien heißen Professionalität, Hitzesteigerung, Wedeltechnik, Düfte, Thema & Show-Elemente und Teamspirit.

Die Aufguss-WM wurde 2014 in Südtirol gegründet. Im Jahr 2023 fand sie schon einmal in Wendisch-Rietz statt, 2024 dann in den Niederlanden

und 2025 in Italien.