Berlin (dpa/bb) – In der City West werden in den kommenden Jahren umfangreiche Bauarbeiten stattfinden – für diese Zeit hat das Land den dort ansässigen Unternehmen Unterstützung zugesagt. Um die Gastronomie, Einzelhandel sowie andere Gewerbetreibende zu stärken, hat der Senat eine sogenannte Projektvereinbarung beschlossen, wie Bausenator Christian Gaebler und Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (beide SPD) bei einer Pressekonferenz verkündeten.

Der Bereich rund um den Breitscheidplatz gehöre zu einem der wichtigsten Zentren der Stadt mit jährlich mehreren Millionen Besuchern und einer Vielzahl an Geschäften, sagte Giffey. Rund 500 Einzelunternehmen seien von den Baumaßnahmen und den damit verbundenen Einschränkungen und Belastungen in den kommenden fünf Jahren betroffen.





Zentrale Anlaufstelle und Überbrückungshilfen

Bis 2031 finden nach Angaben der Senatskanzlei in der City West umfangreiche Bauarbeiten statt. Gebaut wird neben dem Breitscheidplatz entlang des Kurfürstendamms und der Tauentzienstraße sowie in Straßen in der Umgebung wie Kantstraße und Lietzenburger Straße. So werden laut Gaebler etwa der Breitscheidplatz umgebaut und die Tunneldecken der U-Bahn saniert. In dieser Zeit werden dort ansässige Geschäfte stark beeinträchtigt, etwa mit Blick auf ihre Sichtbarkeit und Erreichbarkeit.

«Mit der Projektvereinbarung schaffen wir innovative Strukturen und zeitlich begrenzte Vereinfachungen für Genehmigungen, damit die Unternehmen vor Ort gut durch die herausfordernde Bauphase kommen», sagte der Bausenator. So werde unter anderem eine zentrale Anlaufstelle eingerichtet, an die sich die betroffenen Geschäfte wenden können.

Außerdem soll ein Leitfaden entstehen, damit Genehmigungen beispielsweise für besondere Werbemaßnahmen, um die Sichtbarkeit zu erhöhen, erteilt werden können. Giffey kündigte zudem Überbrückungshilfen für Unternehmen an, die besonders von den Bauarbeiten betroffen sind.