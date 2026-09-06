Berlin (dpa/bb) – Unbekannte haben im Berliner Tiergarten den Baum aus der Erde gerissen, der an den islamistischen Terroranschlag am Christopher Street Day (CSD) erinnert. Der entwurzelte Ahornbaum wurde gegen 1.20 Uhr am Sonntagmorgen von einer Streife entdeckt, wie die Polizei mitteilte.

Auch das Schutzgitter am Baum sei herausgerissen sowie weitere Gegenstände seien beschädigt oder zerstört worden. Erst vor knapp einer Woche wurde an derselben Stelle die aufgestellte Regenbogen-Bank beschädigt. Die demolierten Reste wurden abgebaut, die Bank soll repariert werden.





Bei dem Terroranschlag am 25. Juli war der islamistische Attentäter mit einem Wagen in eine Menschengruppe gefahren und gegen einen Baum geprallt. Danach griff der 21-jährige Mann mit einer Machete weitere Menschen an, bevor er floh. Eine Frau wurde getötet und 31 Menschen zum Teil schwer verletzt. Einen Tag später erschossen Polizisten den Attentäter.