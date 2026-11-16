Potsdam (dpa/bb) – Bauanträge sollen in Brandenburg unkomplizierter und günstiger werden. Zum 1. Januar 2027 gelten eine neue Baugebührenordnung und eine geänderte Bauvorlagenverordnung, wie es aus dem Infrastrukturministerium hieß. «Für Bauherren heißt das: weniger Papierkram und mehr Geld für das eigentliche Vorhaben», teilte Infrastrukturminister Robert Crumbach (SPD) mit.

Die Genehmigungsgebühren sollen dem Minister zufolge sinken und unnötige Anforderungen an die Bauunterlagen wegfallen. «Gerade bei größeren Projekten ist die Entlastung spürbar», sagte Crumbach.





Die neue Baugebührenordnung richtet die Gebühren nach Angaben des Ministeriums stärker am tatsächlichen Verwaltungsaufwand aus. Es werde etwa eine Obergrenze eingeführt. So werde verhindert, dass die Gebühren bei großen Vorhaben in einem unangemessenen Verhältnis zum Verwaltungsaufwand stünden.