Berlin (dpa/bb) – Zwei Bauarbeiter sind in Berlin-Friedrichshain mit Urin übergossen und laut Polizei bei Angriffen aus einem Gebäude heraus verletzt worden. Einer der Männer wurde von einer Glasflasche am Kopf getroffen, der andere erlitt Schnittverletzungen im Gesicht durch berstende Glassplitter, wie die Polizei mitteilte. Das Haus steht laut einem Polizeisprecher leer, es sei möglich, dass es sich bei den Angreifern um Hausbesetzer handelte.

Die Vorfälle ereigneten sich am Mittwochnachmittag an einem Mehrfamilienhaus in der Gürtelstraße. Als die Beamten eintrafen, berichteten der Geschäftsführer der Baufirma, zwei Mitarbeiter sowie Beschäftigte eines privaten Sicherheitsdienstes, dass sie im Verlauf der Arbeiten mehrfach körperlich angegriffen worden seien.





Vermummte zeigen Solidarität mit der Aktion

Während des Polizeieinsatzes solidarisierten sich Teilnehmer einer Mahnwache in der Nähe mit den Personen im Gebäude. Zeitweise seien rund 70 Menschen vor Ort gewesen. Ein Teil der Anwesenden habe sich vermummt. Die Polizei ordnete einen vorübergehenden Baustopp an, um weitere Eskalationen zu verhindern. Das Gebiet um das Haus wurde weiträumig abgesperrt. Rettungskräfte versorgten beide Verletzten vor Ort.

Es seien noch keine Tatverdächtigen festgenommen worden, sagte der Polizeisprecher. Die weiteren Ermittlungen – unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung – wurden vom Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.