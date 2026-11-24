Berlin (dpa/bb) – Ein Bauarbeiter ist in Berlin-Köpenick zwischen zwei Lkws eingeklemmt und dabei erheblich verletzt worden. Der 48-Jährige verlor nach dem Unfall am Montagmorgen kurzzeitig das Bewusstsein, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde er mit Verdacht auf mehrere Knochenbrüche in eine Klinik gebracht.

Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen mehrere Bauarbeiter einen Lastwagen entladen haben. Der Lkw und der 48-Jährige standen demnach auf der Fahrbahn. Ein weiterer Lastwagen fuhr dann gegen den Mann, der in der Folge eingeklemmt wurde. Der Lkw setzte sofort zurück und fuhr gegen ein hinter ihm wartendes Fahrzeug.



