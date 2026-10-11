Berlin (dpa) – Der Schlagersänger Bata Illic hat einen Preis für sein Lebenswerk bekommen. Im Großen Saal der Berliner Philharmonie nahm der 87-Jährige die Auszeichnung des Senders Schlager Radio entgegen.

Illic zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Interpreten des deutschen Schlagers und steht auch in seinem hohen Alter immer noch auf der Bühne. Erfolge feierte er mit Hits wie «Michaela», «Ich hab‘ noch Sand in den Schuhen aus Hawaii» oder «Schwarze Madonna».





Seinen Durchbruch als Schlagersänger feierte der in Belgrad geborene Bata Illic Anfang der 1970er Jahre. Am Nachmittag trat er live beim Konzert «Schlager trifft Klassik» in der Philharmonie auf und sang zu Orchesterbegleitung ein Potpourri seiner beliebtesten Hits.

Der Geschäftsführer von Schlager Radio, Oliver Dunk, überreichte ihm die Auszeichnung vor hunderten Konzertbesuchern. «Bata Illic hat deutsche Schlagergeschichte geschrieben», sagte Dunk. «Mehr als 60 Jahre auf der Bühne, 62 Auftritte in der „ZDF Hitparade“ und mit „Michaela“ auf Platz eins.» Seine Hits und seine unverwechselbare Stimme hätten Generationen begleitet.