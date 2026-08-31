Berlin (dpa) – Gerade einmal vier Tage vor dem ersten Spiel bei der Heim-WM in Berlin ist der Kader der deutschen Basketballerinnen erstmals komplett. Leonie Fiebich vom WNBA-Club New York Liberty stieß am Montag zum Team von Bundestrainer Olaf Lange, wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) mitteilte. Das erste deutsche WM-Spiel steigt bereits am Freitag (17.45 Uhr) gegen Mitfavorit Spanien.

Zolper und Hartmann gestrichen

Fiebich war bis zuletzt in der nordamerikanischen Profiliga, die nun für die WM pausiert, gefordert. In Abwesenheit von Satou Sabally (Nachwirkungen einer Gehirnerschütterung) ist Fiebich eine der großen Hoffnungen bei dem Turnier mit 16 Teams.





Im Zuge der Ankunft von Fiebich verkündete Bundestrainer Lange zudem, dass Laura Zolper vom französischen Club Basket Lattes Montpellier Méditerranée sowie Alina Hartmann (Alba Berlin) nicht zum zwölfköpfigen Aufgebot bei der WM zählen. Lange hat aktuell noch 13 Spielerinnen und muss bis Mittwoch eine weitere Spielerin streichen.