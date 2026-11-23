Berlin (dpa/bb) – Rund sechs Jahre nach einem Bankeinbruch in Berlin-Frohnau mit einer Beute im Wert von fast einer Million Euro hat ein erster Prozess in dem Fall begonnen. Angeklagt ist ein 35-Jähriger. Er soll mit vier weiteren Männern über ein Toilettenfenster in die Filiale einer Bank eingedrungen sein. Vor dem Landgericht Berlin hat der Mann zunächst zu den Vorwürfen geschwiegen.

Die Anklage lautet auf Diebstahl. Die Täter sollen am 21. Oktober 2020 gegen 11.06 Uhr am Vormittag zunächst ein im Untergeschoss liegendes Fenster und dann die Glastür zum Schließfachraum aufgehebelt haben. Mit Nageleisen und Hämmern hätten sie insgesamt neun Schließfächer aufgebrochen. Der erbeutete Inhalt bestehe aus Bargeld, Edelmetallen und Schmuck im Wert von rund 961.000 Euro, heißt es in der Anklage. Von der Beute fehlt bis heute jede Spur.





Täter entkamen nach vier Minuten

Die Täter entkamen laut Ermittlungen nach vier Minuten unerkannt. Sie seien mit einem grauen Wagen geflohen, hieß es damals. Hinweise von Zeugen führten noch am selben Tag zu einem Gewerbehof in Berlin-Reinickendorf, wo neun Männer zunächst festgenommen wurden. Doch keiner der Verdächtigen kam in Untersuchungshaft – entsprechende Beweise hätten nicht vorgelegen.

Im März 2022 erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen vier Männer wegen des Einbruchs in Frohnau. Zwei dieser Verdächtigen wurden allerdings im Oktober 2022 bei einem versuchten Bankeinbruch in Königs Wusterhausen südöstlich von Berlin auf frischer Tat gefasst. Sie erhielten wegen versuchten Diebstahls Haftstrafen von vier Jahren und fünf Monaten beziehungsweise fünf Jahren.

Mit Blick auf dieses Urteil wurde das Verfahren um den Einbruch in Frohnau für diese beiden Verdächtigen eingestellt, weil eine mögliche Strafe neben der bereits verhängten kaum ins Gewicht fallen würde. Ebenso wurde im Fall eines dritten Verdächtigen nach einer Verurteilung in Bonn entschieden. Für den Prozess gegen den 35-Jährigen sind drei weitere Verhandlungstage bis zum 9. Dezember terminiert.