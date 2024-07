Brandenburg an der Havel (dpa/bb) – Wegen eines missglückten Diebstahls aus einem Geldautomaten in Brandenburg an der Havel hat die Polizei den Bereich um eine Bank gesperrt. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch potenziell gefährliche Stoffe im Bereich des Automaten befinden könnten, teilte die Polizei mit. Die Polizei räumte demnach am Mittag Wohnungen und Geschäfte, darunter auch ein Einkaufszentrum. Spezialkräfte seien vor Ort.

Den Angaben zufolge wurde die Polizei in der Nacht zu der Bank gerufen. Unbekannte Täter hätten sich gewaltsam Zutritt zum Innenraum der Bank verschafft und versuchten dort einen Geldautomaten gewaltsam zu öffnen. Der Versuch misslang und die Täter flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei, wie es hieß.

Die Polizei suchte nach den Dieben, konnte sie aber nicht ergreifen. Wie viele Menschen von den Sperrungen betroffen sind und um was für gefährliche Stoffe es sich möglicherweise handeln könnte, ist bislang nicht bekannt.