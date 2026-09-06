Cottbus/Görlitz (dpa) – Nach der Sperrung mehrerer Bahnstrecken wegen Unwetterschäden in der Lausitz rollt der Zugverkehr wieder. Die Bäume auf der Strecke Cottbus – Großenhain sowie bei Bagenz (Landkreis Spree-Neiße) seien weggeräumt worden, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Sonntag.

Auch auf der Strecke Cottbus – Görlitz fahren demnach wieder Züge. Allerdings besteht wegen planmäßiger Bauarbeiten auf dem Teilabschnitt Weißwasser – Horka – Görlitz weiterhin Ersatzverkehr mit Bussen. Fahrgäste müssen sich auf deutlich längere Fahrzeiten einstellen.





Mehrere Bahnstrecken zwischen Cottbus und Sachsen waren wegen des Unwetters vom Freitag gesperrt. Bäume kippten unter anderem auf die Strecken Cottbus – Görlitz und Cottbus – Großenhain.

Der Zugverkehr musste an beiden Stellen wegen Aufräumarbeiten eingestellt werden. Die Arbeiten zogen sich bis in den Samstag hin.

Zug wird geräumt – Ersatzbus fährt sich fest

Auf der Strecke Cottbus – Görlitz krachte am Freitagabend ein Baum bei Bagenz (Landkreis Spree-Neiße) auf die Gleise. Ein Triebwagen der Odeg musste abrupt stoppen. Er wurde nach Angaben einer Odeg-Mitarbeiterin beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Nach Angaben eines dpa-Reporters fuhr sich dann am späten Abend ein Ersatzbus in einem Wald bei Weißwasser fest: Der Gelenkbus kam beim Rückwärtsrangieren von der Fahrbahn ab und war nicht mehr fahrbereit. Die Fahrgäste wurden schließlich gegen 23.00 Uhr von einem Großraumtaxi abgeholt – und kamen mit einigen Stunden Verspätung an ihrem Ziel an.

Auf der Strecke Cottbus – Großenhain war am Freitagabend ein Baum auf die Gleise bei Drebkau (Landkreis Spree-Neiße) gekippt. Auch hier war die Deutsche Bahn am Samstag noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Am Freitagabend hatten starker Regen und Sturm für viele Feuerwehreinsätze im Grenzgebiet von Brandenburg zu Sachsen gesorgt.