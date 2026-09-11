Grünheide (dpa/bb) – Die ersten Züge halten bereits seit rund einem Monat wieder am Bahnhof in Fangschleuse – nun ist die Station feierlich eröffnet worden. «Mit längeren Bahnsteigen und neuen Gleisen ist er deutlich leistungsfähiger als die frühere Station», teilte die Deutsche Bahn mit. Aktuell stehen demnach zwei Gleise zur Verfügung, ab dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember sollen vier Gleise genutzt werden können.

«Zusätzlich stehen dann drei weitere Gleise für den Güterverkehr bereit – eine Anbindung an das Industriegebiet», betonte die Deutsche Bahn. Davon wird dann auch die Tesla-Fabrik profitieren, die in dem Gewerbegebiet liegt. Schließlich soll bis Ende des Jahres eine Photovoltaik-Anlage auf den Bahnsteigdächern in Betrieb gehen.





Die Linie RE1 führt über den neuen Bahnhof und verbindet unter anderem Berlin und Frankfurt (Oder). Sie gilt als wichtige Pendlerstrecke, unter anderem für Mitarbeiter der Tesla-Autofabrik. Der neue Bahnhof, der näher am Tesla-Werk liegt als die bisherige Verkehrsstation, wurde in 16 Monaten gebaut.

«Drei Züge pro Stunde und Richtung sorgen für eine deutlich bessere Anbindung innerhalb des Landkreises Oder-Spree, in weitere Regionen Brandenburgs und ins benachbarte Berlin», sagte Volker-Gerd Westphal, Staatssekretär im Brandenburger Verkehrsministerium. So würden Arbeitsplätze schneller und komfortabler erreichbar, die Region werde als wichtiger Wirtschaftsstandort in Brandenburg weiter gestärkt.