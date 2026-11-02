Cottbus/Lübbenau (dpa/bb) – Auf Pendlerinnen und Pendler der Regionalexpress-Linie 2 kommen schwierige Zeiten zu: Zwischen Lübbenau und Cottbus wird der Streckenabschnitt vom 13. Dezember 2026 bis zum 11. Dezember 2027 vollständig gesperrt. Hintergrund ist der zweigleisige Ausbau der Bahnstrecke, wie die Bahn mitteilte.

Während der Bauarbeiten soll der Zugverkehr der Linie RE2 zwischen Lübbenau und Cottbus durch einen Ersatzverkehr mit Bussen ersetzt werden. Zusätzlich werde die Linie RE20 von Lübbenau über Calau nach Cottbus verlängert, heißt es von der Bahn. Weitergehende Informationen zu den Bauarbeiten sowie Details zu den Ersatzbussen gibt es im Internet unter: www.vbb.de/luebbenau-cottbus





Ziel der Bauarbeiten ist ein Halbstundentakt für die Regionalbahn zwischen Berlin und Cottbus. Bisher ist der beliebte Streckenabschnitt zwischen Lübbenau und Cottbus eingleisig und schränkt damit die Zahl der Fahrten ein. Der 29 Kilometer lange Abschnitt ist Teil der Görlitzer Bahn. Voraussichtlich Ende 2027 rollen die ersten Züge auf dem zweiten Gleis.