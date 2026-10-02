Lawitz (dpa/bb) – Ein Bagger ist beim Transport an einer Schranke in der Gemeinde Lawitz (Landkreis Oder-Spree) hängengeblieben und hat sie abgerissen. Ein 44-jähriger Lastwagenfahrer beförderte den Bagger am Donnerstag mit einem Lkw samt Anhänger, wie die Polizei mitteilte. Als der Transport einen Bahnübergang überquerte, begannen sich die Schranken zu schließen.

Der durchfahrende Zug konnte die Stelle zwar passieren, doch die Bahnstrecke wurde danach für zwei Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.



