Bad Saarow (dpa/bb) – Der Landkreis Oder-Spree treibt Pläne für autonomes Fahren voran. Ab dem 30. November soll ein spezielles Messfahrzeug das Straßennetz in Bad Saarow und rund um den Scharmützelsee digital erfassen, wie der Landkreis ankündigte. Dies schaffe die Grundlage dafür, künftig ein hochautomatisiertes Fahrzeug in ein Rufbus-System einzubinden. Der Landkreis wolle neue Technologien erproben und beim autonomen Fahren vorangehen.

Was wird vermessen?

Die Messefahrten dauern laut Verwaltung voraussichtlich drei bis vier Tage und sind vom Wetter abhängig. Damit ein automatisiertes Fahrzeug sicher und zuverlässig unterwegs sein kann, muss es seine Umgebung genau kennen, wie der Landkreis das Vorhaben erklärte. Das Messfahrzeug befahre rund 260 Kilometer Straßennetz – jeden einzelnen Abschnitt insgesamt dreimal. Mit Hilfe von Kameras und Sensoren entstehe eine hochauflösende digitale Karte. Auch Mobilfunk-Daten müssten erfasst werden.





Mit den Ergebnissen der Messfahrten rechnet der Landkreis im Januar 2027. Sie bilden die Grundlage für das anschließende Genehmigungsverfahren beim Landesamt für Bauen und Verkehr.

Bus fährt auf Abruf per App

Im Raum Storkow und Scharmützelsee gibt es seit Jahren einen flexiblen Busverkehr auf Abruf und ohne festen Fahrplan – mit dem Titel «DALLI». Hier können Fahrgäste per App oder Telefon Fahrten buchen.