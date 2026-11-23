Perleberg (dpa/bb) – Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lkw auf der Bundesstraße 189 bei Perleberg (Landkreis Prignitz) wurde ein 25-Jähriger schwer verletzt. Das teilte eine Polizeisprecherin mit. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Autofahrer aus ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem Lkw zusammengestoßen sein. Die Strecke ist derzeit voll gesperrt.

Der Unfall ereignete sich am frühen Morgen auf der Strecke zwischen der Auffahrt Perleberg-Ost und Rohlsdorf in Richtung Wittstock. Der 58-jährige Fahrer des Lastwagens blieb den Angaben zufolge unverletzt. Die Ermittlungen an der Unfallstelle dauern an. Zuvor berichtete die «Märkische Allgemeine».



