Berlin (dpa/bb) – Drei Autos, ein Transporter sowie ein Anhänger haben in der Nacht in Berlin-Tegel gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein Passant hatte demnach die brennenden Fahrzeuge auf einem Parkplatz an der Seidelstraße entdeckt. Die Ursache des Feuers war zunächst unbekannt.

Laut Feuerwehr war es den Einsatzkräften gelungen, ein Übergreifen der Flammen auf weitere Fahrzeuge sowie einen angrenzenden Wald zu verhindern.