Berlin (dpa) – Der Schriftsteller Christoph Ransmayr (72) wird in den renommierten Orden Pour le mérite aufgenommen. Der Österreicher («Egal wohin, Baby») wurde als neues Mitglied gewählt, wie Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) mitteilte. Gewählt wurden auch der deutsche Informatiker Bernhard Schölkopf und die französisch-schwedische Physiknobelpreisträgerin Anne L’Huillier.

Die Zuwahl in den Orden zähle zu den höchsten Ehrungen, die einem Wissenschaftler oder Künstler in Deutschland zuteilwerden könne, hieß es in der Mitteilung. Der Orden für Wissenschaften und Künste wurde im 19. Jahrhundert vom preußischen König Friedrich Wilhelm IV. gegründet.





Viele Nobelpreisträger gehören dem Orden an

Ihm gehören etwa 80 herausragende Persönlichkeiten aus Deutschland und anderen Ländern an, darunter viele Nobelpreisträger. Im Sommer waren etwa auch Performancekünstlerin Marina Abramović und Künstler Anselm Kiefer aufgenommen worden. Die neuen Mitglieder sollen am 30. Mai 2027 in Berlin ihre Ordenszeichen bekommen.