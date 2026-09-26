Berlin (dpa/bb) – Eine 41-jährige Autofahrerin ist in Berlin-Spandau mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau kam in der Nacht zu Samstag gegen 0.30 Uhr im Stadtteil Gatow mit ihrem Auto von der Straße ab und krachte auf der linken Seite gegen den Baum, wie die Polizei mitteilte. Das Auto schleuderte auf die andere Straßenseite des Groß-Glienicker Wegs und kippte dort um.

Nach einem Bericht der Zeitung «B.Z.» wurde die Frau eingeklemmt und musste von Feuerwehrleuten befreit und dann in ein Krankenhaus gebracht werden. In einer Entfernung von etwa 150 Meter soll die Polizei ein verlassenes Auto gefunden haben. Unklar war zunächst, ob es etwas mit dem Unfall zu tun hat. Die Polizei ermittelt.



