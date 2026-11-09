Neuhausen (dpa/bb) – Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einer Regionalbahn in Neuhausen (Landkreis Prignitz) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 67-jährige Autofahrer gegen 13.00 Uhr beim Überqueren der Gleise den herannahenden Zug übersehen.

Er und seine 67-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Für die Rettungsarbeiten wurde der Bahnverkehr auf der Strecke eingestellt und ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Zuvor hatte «RBB24» über den Unfall berichtet.



